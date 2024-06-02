Ситуація в енергетиці є складною

Деякі регіони України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії, які 2 червня діють з 18:00 до 24:00, скасовуючи аварійні відключення. Про це повідомила ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00.

Дякуємо Укренерго за швидке відновлення високовольтного обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в енергосистемі залишається складною через ракетний удар ворога у ніч на 1 червня. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки.

Нагадаємо, зранку 2 червня в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.