Екстрені відключення електроенергії скасовані - ДТЕК [ Редагувати ]
Деякі регіони України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії, які 2 червня діють з 18:00 до 24:00, скасовуючи аварійні відключення. Про це повідомила ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00.
Дякуємо Укренерго за швидке відновлення високовольтного обладнання", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в енергосистемі залишається складною через ракетний удар ворога у ніч на 1 червня. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки.
Нагадаємо, зранку 2 червня в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.
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Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі буде повідомлено окремо
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