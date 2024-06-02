На нашій ділянці фронту ми маємо певні успіхи, просуваємось вперед, проте ворог намагається контратакувати. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив боєць з позивним "Масло", головний сержант 1 батальйону 12 бригади "Азов" Національної гвардії України.

"На нашій ділянці фронту ми маємо певні успіхи, просуваємось вперед. Ми просунулись на досить значну відстань в порівнянні з тим, що було до цього. Ми підтискаємо ворога, не даємо йому накопичувати сили, концентруватись, але тим не менш, вони постійно намагаються робити спроби контраатак, штурмові дії, застосовують велику кількість артилерії. Проте, ми досить міцно закріпились", - зазначив боєць.

Він додав: "Вони витягують трохи свої резерви, трохи важкувато в цьому плані дається. Але ми досить непогано знищуємо їх, пошкоджуємо".

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