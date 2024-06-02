У Лондоні влаштували творчий майстер-клас для українських дітей [ Редагувати ]
Я знову можу мріяти - творчий майстер-клас з такою назвою влаштували у Лондоні для дітей українських переселенців. Його провела уродженка Львова та креативна директорка бренду Aspinal of London Марія Дикало. Створені нею сумки обожнює принцеса Кейт, а хустини авторства Марії носила сама її Величність королева Єлизавета.
Тож про що мріють маленькі українці в британській столиці та як їхні мрії перетворяться на новий аксесуар модного бренду - розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.
Школа Діви Марії в Лондоні - найстаріший і найбільший у Великій Британії український навчальний заклад. Після початку повномасштабного вторгнення вона відкрила одинадцять філіалів по всій країні. Це один з них. Тут щосуботи навчаються діти з родин переселенців.
Білий папір та кольорові олівці. Завдання цих четвертокласників - намалювати свої мрії. Для натхнення своєю мрією, яка вже здійснилася, ділиться дизайнерка Марія Дикало. Вона показує як чорно-білі ескізи на папері перетворюються на цілком реальні речі - сумочки та хустини.
Я коли була у вашому віці у школі, я любила дуже малювати, і моя мрія була стати дизайнером.
Марія приїхала в Лондон після закінчення університету. Вона пройшла шлях від стажерки до креативної директорки одного з найвідоміших британських брендів Aspinal of London.
Інна Григорович, директор української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні:
Дуже часто діти думають, що щось є нереальне, стати відомим нереально, тому що це має бути зірка подарована з неба, але насправді це тяжка праця. Коли Марія поділилася, як вона прийшла до того, що вона може сьогодні вільно творити. І люди по світу можуть насолоджуватися її виробами, ми хотіли, щоб діти так само повірили в себе тут.
Сумочки в руках принцеси Кейт, співачки Селени Гомез та голлівудських селебріті - це розробки Марії. А коли росія пішла війною, дизайнерка почала залучати свою компанію до допомоги Україні. Aspinal випустила спеціальну колекцію на українську тематику, усі гроші з продажу йдуть на благодійність.
Марія Дикало, креативна дизайнерка компанії Aspinal of London:
Я народилася в Україні, я львів'янка, і для мене це, як і для всіх українців - трагедія, і я знаю, що кожен допомагає, як може, я просто вирішила, тому що я креативна людина, то з командою, з підтримкою Aspinal, ми можемо створити такі цікаві проєкти з позитивними ідеями й меседжами.
Ось і тут не просто майстер-клас з малювання чи дизайну. Це теж мистецький проєкт, який втілить в життя Марія та її команда.
Марія Дикало, креативна дизайнерка компанії Aspinal of London:
Я думала, що буде дуже цікаво для дітей намалювати свої мрії, і зробити велику картину, і помістити їх у цьому глобусі, і ми зробимо цю картину, ця картина залишиться в школі для дітей, тому що вони зможуть продовжувати мріяти й бачити свої мрії, це дуже важливо для дітей, і з цієї картини ми теж можемо зробити хустину.
Авторами цієї брендової хустини стануть діти, які приїхали в Лондон після початку великої війни. У кожного - життя поділилося на "до" та "після". У Ані батько зараз воює на передовій.
- Розкажи про свою мрію. - Моя мрія, щоб я стала художником, бо мені подобається малювати.
Сестри Яся та Поліна приїхали з багатостраждального Маріуполя. Кажуть, ніколи не забудуть, як вибиралися з окупованого міста.
Поліна Колесникова, переселенка з Маріуполя, учениця суботньої школи Пречистої Діви Марії в Лондоні:
Коли я сюди приїхала - мені стало легше. Все було таке тихе, спокійно було, було дуже добре, але все одно було страшно - гучні звуки були страшні, я досі їх боюсь іноді.
Мрія Поліни вести програму про подорожі. А її молодша сестричка дуже хоче домашнього улюбленця.
Я намалювала папугу, тому що в мене була папуга в Україні, але вона вмерла із-за громких звуків, і я собі хочу ось таку папугу, тільки трошечки другого кольору.
Вони хочуть стати футболістами, інженерами, космонавтами й танцюристами. Директорка школи каже, нарешті ці хлопці та дівчата насолоджуються дитинством. Бо 2 роки тому ситуація була зовсім інакша.
Інна Григорович, директор української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні:
Ми не могли говорити про мрії, посмішки, це була недовіра, заляканість, дорослий погляд і глибока травма. Травма різного рівня, але немає жодної української дитини, яку б не торкнулася пряма-непряма травма війни. Пішло дуже багато зусиль, щоб сьогодні ці діти могли спільно, як одна когорта, спільно щось робити, і на це пішло надзвичайно багато зусиль. І як ви бачите, їхні мрії не про щось нереальне, не про щось зіркове - їхні мрії про нормальне життя.
Робота з психологом тепер невід'ємна частина навчання. При чому, працюють і з дітьми, і з їхніми батьками. Але головна мета української школи незмінна, каже директорка.
Інна Григорович, директор української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні:
Сьогодні як ніколи ми бережемо українську ідентичність для України, ми хочемо, щоб ці діти, незважаючи, де вони будуть в майбутньому мали українське серце. І якщо вони частину своєї мрії віддадуть Україні, то Україна буде дуже багатою і цвітучою державою.
Ще кілька малюнків - і картина буде готова. Хустинку з дитячими мріями можна буде купити в будь-якому куточку світу. А всі гроші за продаж підуть на розвиток українських шкіл у Великій Британії.
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