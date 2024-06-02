Росіяни відводять від свою авіацію за 100-150 кілометрів від кордону з Україну після дозволу США Україні бити по території рф. Також ворог намагається убезпечити свою логістику та поставки.

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" Іван Тимочко, військовий експерт.

"Інформаційного удару по ворогу вже нанесено. Російська військова машина зобовʼязана реагувати на такий виклик. У них зараз відбувається відведення авіації у межах 100-150 кілометрів від кордону з Україною. Росіяни намагаються убезпечити свою логістику та поставки", - сказав Тимочко.

Експерт впевнений, що росіяни будуть намагатися змінити підхід до тактики ведення бою в районі прикордоння України.

"Вони прекрасно розуміють, що якщо не відреагують зараз, удари, які вони отримають по їхніх складах, скупченнях військ, а також аеродромах можуть дуже серйозно вплинути на активність ведення російських боїв на східному і північному напрямках. Можливо, одним із факторів цього є те, що ймовірна підготовка наступу росіян на Сумщину відкладається. Вони побоюються, що не зможуть створювати додаткову загрозу", - відповів Тимочко.