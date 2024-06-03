Віце-президентка США Камала Гарріс і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван візьмуть участь у саміті щодо української формули миру влітку 2024 року в Швейцарії. Про це повідомив Білий дім.

Віце-президент Камала Гарріс 15 червня вирушить до Швейцарії для участі у саміті миру... Радник національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента і представлятиме Сполучені Штати на саміті.

Камала Гарріс висловить підтримку Україні у її зусиллях "з забезпечення справедливого та міцного миру", які мають ґрунтуватися на суверенітеті та територіальній цілісності та принципах Статуту ООН.

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24 травня Bloomberg писало, що Джо Байден пропустить саміт у Швейцарії через захід у Каліфорнії, де за участю акторів та інших політиків відбудеться збір коштів на його передвиборчу кампанію. Президент України Володимир Зеленський говорив, що пан Байден "дуже потрібний саміту світу".

За словами президента України Володимира Зеленського, сторони планують обговорити на саміті питання ядерної та продовольчої безпеки, а також обміну військовополонених за формулою "всіх на всіх".

2 травня МЗС Швейцарії повідомило, що мирна конференція відбудеться 15 і 16 червня у місті Бюргеншток. На неї запросили понад 160 делегацій з різних країн і міжнародних об'єднань.

Китай, ПАР, Бразилія та Саудівська Аравія відмовилися від участі. Свою участь підтвердила Індія. росія запрошення на конференцію не отримувала і не планує брати в ній участь.