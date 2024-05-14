Макрон підтвердив, що братиме участь у саміті миру [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном. Однією з тем обговорень стала участь Франції у саміті миру.
Про це повідомляє глава української держави у Twitter.
Провів розмову з Еммануелем Макроном і подякував за підтвердження його участі у саміті миру. Я високо ціную важливу роль Франції у реалізації формули миру, зокрема, пункту щодо ядерної безпеки.
Він уточнив, що обговорив із Макроном важливість залучення до участі у саміті країн Глобального півдня.
Також у ході розмови було детально розглянуто ситуацію на фронті, зокрема в Харківській області.
Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема, додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам та боєприпасам.
За словами президента України, він подякував французькому колезі за потужну оборонну допомогу та запросив відвідати Київ найближчим часом.
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