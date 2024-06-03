Рада кантонів Швейцарії відхилила створення фонду безпеки Швейцарії та миру в Європі. За рахунок цього фонду країна мала передати Україні допомогу на 5 млрд франків ($5,6 млрд). Також передбачалося виділення 10 млрд франків ($11,1 млрд) на потреби швейцарської армії.

Проти проголосували 28 членів ради, за - 15, повідомляється на сайті сенату.

Ініціативу про створення фонду безпеки Швейцарії та миру в Європі внесла комісія з безпеки Ради кантонів. Представляючи її від імені комісії, депутат від Партії Центру Маріанна Біндер-Келлер заявила, що фонд необхідний, щоб допомогти Україні "відремонтувати та підтримувати свою найважливішу інфраструктуру". Крім того він потрібен для посилення "оборонних можливостей армії перед загрозою війни".

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Ініціатива не здобула підтримки в уряду Швейцарії та більшості членів Ради кантонів. Депутат з правої Вільної демократичної партії. Ліберали Йозеф Діттлі розкритикував пропозицію комісії з безпеки та заявив, що видатки на допомогу Україні та на армію можна передбачити у плановому бюджеті, і не слід ставитися до них як до витрат надзвичайного характеру.

У квітні повідомлялося, що Швейцарія до 2036 року виділить 5 млрд франків ($5,55 млрд) на відновлення економіки України. Перші 1,5 млрд франків Україна отримає до 2028 року.