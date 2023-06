Призначений Мінекономіки очільник НААУ Сергій Костюк створив ризики для підписання Угоди між Україною та ЄС

Міністр економіки Юлія Свириденко призначила керівником Нацагентства з акредитації особу, яка може поставити хрест на підписанні Угоди Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС