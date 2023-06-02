Нижня палата Швейцарії проголосувала проти пропозиції внести винятки до закону про військову техніку, який забороняє постачання швейцарського озброєння до країн з активними бойовими діями. Зміни дозволяли дозволити реекспорт зброї до України. Про це повідомила швейцарська газета Tages-Anzeiger.

Засідання відбулося у четвер, 1 червня. Проти запровадження винятку проголосували 98 членів нижньої палати, за - 75. Представник найбільшої в парламенті правопопулістської Швейцарської народної партії Жан-Люк Аддор заявляв, що дозвіл на реекспорт до країни, яка воює, порушує нейтралітет країни.

Нейтралітет Швейцарії є одним з головних принципів зовнішньої політики країни. Країна не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.

Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі - вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Зараз у парламенті Швейцарії перебуває кілька ініціатив, які пропонують дозволити реекспорт зброї. Одна з пропозицій стосується змін терміну дії декларацій про реекспорт, які підписуються при купівлі озброєння.

Також пропонується дозволити Федеральній раді країни реекспорт, якщо Рада Безпеки ООН визнає наявність агресивної війни, яка порушує міжнародне право.

У квітні 2022 року Німеччина двічі просила у Швейцарії дозволу на постачання ЗСУ боєприпасів для німецької БМП Marder. Також у липні того ж року Данія попросила надіслати Україні 20 БМП Piranha III. Влада Швейцарії відмовилась, пославшись на нейтралітет країни.

У лютому 2023 року Швейцарія також відмовила Іспанії в реекспорті засобів ППО до України.

У березні повідомлялося, що Швейцарія утилізує 60 справних ЗРК Rapier, замість того щоб передати їх Україні.