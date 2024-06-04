Масштабні авіанавчання НАТО: альянс готується до можливої агресії з боку рф [ Редагувати ]
У Німеччині та Литві стартували одні з найбільших у Європі навчання повітряних Сил НАТО. Вони спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами та обмін авіаційним і технічним досвідом. На тлі загроз з боку росії. Скільки триватимуть маневри? І коли, на думку військових, росія може напасти на НАТО? Тетяна Логунова розкаже.
F-18 - зі Швейцарії, F-16 із Польщі та французький "Rafale". Багатоцільові винищувачі злітаються на німецьку авіабазу "Ягель". Напередодні тут стартували масштабні навчання військово-повітряних сил НАТО в Європі. У маневрах "Зустріч тигрів" беруть участь одинадцять країн Північноатлантичного Альянсу. Плюс запрошені партнери - Швейцарія та Австрія.
Йорг Шредер, командор:
Разом із Німеччиною тут присутні 13 націй. Щодо техніки - у нас широкий спектр: від винищувачів та бойових гелікоптерів до безпілотників.
Сценарій вишколу - мінятимуть щодня. Ускладнюватимуть тактику. Щоби учасники якнайкраще спрацювалися і були готові виконувати надскладні завдання. Житимуть військовики, а їх понад тисячу, неподалік від полігону.
Йорг Шредер, командор:
Проблема житла постала гостро. Зрештою, ми вирішили побудувати для учасників контейнерне містечко. Вийшов такий собі мініготель.
Екіпажі тренуватимуться у небі майже два тижні. Місцевих жителів заздалегідь перепросили - буде гучно.
Таке враження, що Північноатлантичний Альянс не припиняє тренувань. Лише кілька днів тому завершилися маневри "Непохитний Захисник", які тривали від січня. Учора - стартували навчання в Німеччині, сьогодні - у Литві. Ця країна Балтії приймає найбільші військово-морські маневри у своїй історії.
Альянс готується до стримування та можливої агресії з боку росії. Карстен Броєр - генеральний інспектор Бундесверу каже: Захід зробив висновки з нападу росії на Україну.
Карстен Броєр, генерал-лейтенант, генеральний інспектор Бундесверу:
Питання в тому, що буде далі. Нам потрібно зазирнути в майбутнє. І побачити, що ми готові захищатися - повинні бути такими.
За підрахунками німецького генерала, у НАТО є 5 років.
Карстен Броєр, генерал-лейтенант, генеральний інспектор Бундесверу:
росія відновлює свої сили в часовий проміжок, який я б оцінив у 5-8 років. Тому скажу: 2029-й. Як військовий, я вважаю, що ми маємо бути напоготові до 29 року.
Крім Альянсу, загалом, готується і кожна окрема країна, що входить у блок. У Німеччині, наприклад, пропонують зареєструвати і перевірити готовність усіх резервістів. Тобто, колишніх військовиків та призовників у віці до шістдесяти п'яти років. Таких в країні понад 900 тисяч.
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