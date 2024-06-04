Верховна Рада прийняла законопроект №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту. За в цілому - 235 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З 1 травня 2025 року у бензині буде обовʼязковий компонент у вигляді біопалива на рівні не менше 5%. Біопаливо виготовляють з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), найчастіше ріпаку та кукурудзи.

Законопроєкт щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту передбачає запровадження обов'язкової частки вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах бензинів автомобільних, а також імплементацію критеріїв сталості для рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту.

Зокрема, пропонується увести вимогу обов'язкової частки вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах бензинів автомобільних, що споживаються в Україні, не менше як 5% (об'ємних), при цьому таке біопаливо повинно відповідати критеріям сталості.

Продаж на АЗС бензину без біопалива буде каратися штрафом у розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії.