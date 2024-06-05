"Ситуація на фронті змінилась, як і наші обмеження": директор з питань Європи Радбезу США про "червоні лінії" рф

Майкл Карпентер, директор з питань Європи Радбезу США заявив, що ситуація на полі бою в Україні змінилась. Так само, як і обмеження США щодо наданої ними зброї