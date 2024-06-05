США скоро оголосять про новий пакет допомоги Україні — Салліван [ Редагувати ]
Сполучені Штати найближчими тижнями оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван.
Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні, — сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе дві зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Перша зустріч запланована на цей тиждень.
по темі
Майкл Карпентер, директор з питань Європи Радбезу США заявив, що ситуація на полі бою в Україні змінилась. Так само, як і обмеження США щодо наданої ними зброї
Отже, як адміністрація Байдена сформулювала цей дозвіл? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розпитав про це американського високопосадовця, який був серед тих небагатьох чиновників, які готували відповідну ухвалу.
Росіяни відводять від свою авіацію за 100-150 кілометрів від кордону з Україну після дозволу США Україні бити по території рф
Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по військових цілях у росії не поширюється на далекобійні ракети ATACM
Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкрита до дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території рф