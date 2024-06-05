Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе дві зустрічі з президентом США Джо Байденом. Перша зустріч запланована на цей тиждень.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, якого цитує Barron's.

Зеленський та Байден зустрінуться у Франції під час заходів, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Салліван зазначив, що Байден матиме можливість поспілкуватися з Зеленським.

Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України, - зазначив радник Білого дому.

За його словами, Зеленський та Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України.