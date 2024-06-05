Кардіологи та інші експерти з охорони здоров’я зазначають, що поживний склад певних продуктів може підтримувати здоров’я серця. Про це йдеться у матеріалі Health Digest.

Наприклад, фрукти та овочі містять поживні речовини, які мають захисні властивості проти серцевих захворювань. Риба, багата на Омега-3 жирні кислоти, може допомогти регулювати рівень тригліцеридів, а цільнозернові продукти сприяють підтриманню нормального кров'яного тиску.

Так само, як певні продукти можуть принести користь здоров’ю нашого серця, інші можуть поставити його під загрозу, - пише видання і наводить три з них.

Картопляні чіпси

У 2020 році понад 284 мільйони людей у США споживали картопляні чіпси. Хоча вони можуть бути дуже солоними, кардіолог доктор Елізабет Клодас зазначає, що якби ми щодня з'їдали близько 28 грамів чіпсів протягом року, це призвело б до споживання приблизно ¾ склянки солі та збільшення ваги на 6,8 кг (15 фунтів).

Оброблене м'ясо

Кардіологи також застерігають від споживання обробленого м’яса, такого як салямі, хот-доги, бекон і в’ялена яловичина. Деякі експерти стверджують, що в’ялена яловичина може бути корисною закускою, але консультант-кардіолог доктор Ніл Срінівасан не радить споживати салямі через високу калорійність і вміст трансжирів. Це також стосується закусок, що містять оброблене м'ясо, таких як піца чи рулети з ковбасою.

Солодкі напої

Ви можете знайти багато цукру, кофеїну та порожніх калорій у газованих напоях, таких як газована вода чи енергетичні напої. Вони можуть зробити нас сприйнятливими до таких захворювань, як діабет і метаболічні захворювання, обидва з яких пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань. Разом вміст цукру та кофеїну в цих напоях є потужним ударом, що потенційно може призвести до серцебиття або аритмії.