У ніч на 6 червня українські розвідники знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн" у Криму. В ефірі телемарафону "Єдини новини" на телеканалі "Інтер" представник пресслужби ГУР МО України Євген Єрін розповів про задачі, які виконувало знищене російське судно.

Основною задачею цих кораблів було забезпечення панування рф в акваторії нашого моря. Але ми робимо все можливе, будемо робити й далі, щоб цього не відбулося.

Також він розповів про пожежу на НПЗ в рф, яка сталась сьогодні вночі: