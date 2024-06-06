Знищення російського судна та пожежа на НПЗ: Єрін розповів деталі [ Редагувати ]
У ніч на 6 червня українські розвідники знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн" у Криму. В ефірі телемарафону "Єдини новини" на телеканалі "Інтер" представник пресслужби ГУР МО України Євген Єрін розповів про задачі, які виконувало знищене російське судно.
Основною задачею цих кораблів було забезпечення панування рф в акваторії нашого моря. Але ми робимо все можливе, будемо робити й далі, щоб цього не відбулося.
Також він розповів про пожежу на НПЗ в рф, яка сталась сьогодні вночі:
Будь-які пожежі на російських НПЗ - відповідальність за них несе російська сторона, яка розпочала цю війну, розпочала агресію проти України. І тепер кожен військовий об'єкт або об'єкт подвійного призначення є законною ціллю для Сил безпеки й оборони України.
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