Віце-президентка США Камала Гарріс і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван візьмуть участь у Саміті щодо української формули миру влітку 2024 року в Швейцарії. Відсутність президента США Джо Байдена жодним не зашкодить проведенню саміту, адже з самого початку його метою була не статусність учасників, а їхня кількість та залучення країн Глобального Півдня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

"Як би саміт з самого початку позиціонувався як статусний саміт, на якому ключовою віхою було б забезпечення статусності, тоді так, це було б ударом. Наразі це неприємно, це дійсно знижує статусність, але при цьому це не є кимось ударом по самому саміту та не знижує його вагомість.

Тому що ключова ставка була зроблена на кількість, на репрезентацію Глобального Півдня перш за все. І додана вартість не в тому, що зустрічаються лідери G7 чи лідери ключових економік світу, ключові воєнні сили світу, як ядерні держави тощо. А саме в тому, що зустрічається більша частина світу, і цей саміт таким чином має репрезентативність і легітимність говорити від імені світу, а не тільки від найсильніших, чи найрозвинутіших або найпотужніших економічно держав.

Тому в цьому розрізі відсутність Байдена як закриває одні двері, але відкриває інші. І тепер для російської пропаганди, для низки країн Глобального Півдня складніше сказати, мовляв це американські маріонетки і це Америка зібрала всіх під свою дудку плясати, бо це монополярний світ. Ні, навіть Байден туди не їде.

На даному етапі було взято ставку саме на тому, щоб не 40 країн забезпечити, але на високому рівні, а ставка на тому, щоб забезпечити 100 країн і організацій не дивлячись на різний рівень, то в такій солянці різнорівневій Байден виглядав би доволі неорганічно для своєї аудиторії", - розповів Олег Саакян.