Евакуаційні поїзди з Донеччини знову курсують на Рівненщину. Регіон прийняв п'ять спецрейсів ще в березні та квітні. Ними скористалися майже дві сотні людей. У червні запланували ще чотири безкоштовні потяги. Один з них зустріли наші кореспонденти.

Цей потяг прибув із Донеччини. Один із вагонів - евакуаційний. У ньому пасажири із прифронтових міст та сіл. Першою на перон сходить пані Валентина. З нею пес Боня.

Валентина, жителька Добропілля:

- Забрала, а як же його залишати. -То ви саменька з ним приїхали? - Саменька. З ним. Мої сини залишилися вдома, боронять рідну землю. Одяг, для Боні теж одяг, кучу ліків.

Загалом цим рейсом скористалося двадцятеро мешканців Донеччини, з-поміж них четверо дітей та стільки ж людей з інвалідністю.

Цю пенсіонерку з вагона виносять на руках. Кладуть на каталку, далі увагу їй приділяють медики.

Не бійтеся, не бійтеся, все нормально. Слава Богу, все окей.

Анатолій Каштан, командир загону швидкого реагування Рівненської обласної організації товариства Червоного Хреста України:

Ми приймаємо людей незалежно в якому вони стані. Це наша основна задача - порятунок людського життя. Життя - найцінніше. Ми транспортуємо людей, надаємо їм відповідно першу медичну допомогу на місцях, а далі до спеціалізованих закладів.

У приміщенні вокзалу евакуйованих зустрічають волонтери та представники соціальних служб. Пропонують перекус та гарячі напої, а також речі першої потреби.

Водичка, сухе печиво, серветочки, яблучка і ручки протирати. Це на 20 осіб.

Після реєстрації вимушеним переселенцям видали по дві тисячі гривень дорослим та по три - дітям і людям з інвалідністю. Отримала свої кошти й Олена.

Олена, переселенка з Новогродівки:

Я перезимувала без вікон. У двох кімнатах оця фанера ОСБ. Спала я - у мене піжамне пальто, рукавички, шапка. Душевно мені не хочеться їхати. Ну куди їхати? Літо, вишні пішли, там абрикоси будуть. Двадцять кілометрів від мене лінія фронту.

Рівненщина вдруге зустрічає евакуаційні поїзди із Донеччини. У березні-квітні регіон прийняв п'ять спецрейсів зі сходу. Приїхали майже дві сотні людей. Днями знову запрацювало безкоштовне залізничне сполучення із Покровськом. Для переселенців в області підготували майже чотири сотні місць.

Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Була створена така онлайн дашборд-платформа, де була зазначена кожна територіальна громада, місця, вільні для поселення, а це були у нас садочки, школи, фельдшерсько-акушерські пункти й в основному це був приватний сектор.

На червень заплановані ще три евакуаційні рейси. Загалом за час повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла майже дев'яносто тисяч людей, з них більша частина тут дотепер і живуть. Залишитися вирішила і пані Олена.

Олена, переселенка з Новогродівки: