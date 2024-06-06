Вирощують полуницю під ударами: як виживає Нікопольщина

На Нікопольщині, де під ударами росіян люди живуть практично 24 на 7 місцеві жителі таки садять городи та вирощують полуницю. Хоча й зізнаються робити це стає дедалі складніше. Моя колега Олена Мендалюк поїхала на прифронтову Нікопольщину та поспілкувалася з тими, хто не опускає рук.