Знищення Каховської ГЕС - найбільша техногенна катастрофа з часів вибуху на ЧАЕС [ Редагувати ]
Дві великі техногенні катастрофи за неповні 40 років довелося пережити Україні й українцям. Перша - Чорнобильська трагедія, коли мирний атом став смертельно небезпечним через недбалість, та, ймовірно, злочин. Друга - рік тому, Каховська трагедія, прямий наслідок свідомого злочину проти України та українців, нашої природи та енергетики. Пропонуємо згадати головні факти щодо трагедії в Каховці.
- 6 червня 2023 року росія здійснила теракт, який спричинив найбільшу техногенну катастрофу з часів аварії на Чорнобильській атомній станції. Каховську ГЕС, що була окупована з першого дня повномасштабного вторгнення, росіяни замінували та підірвали зсередини. Руйнування дамби спричинило катастрофічні наслідки.
- 33 людини загинули. Понад 40 - вважають зниклими безвісти. І це лише на територіях, підконтрольних Україні. Інформації про наслідки на тимчасово окупованих територіях наразі нема.
- За даними ООН, понад 600 квадратних кілометрів територій у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, - затоплені. Там пошкоджені житлові будинки, електромережі, сільгоспугіддя, культурні та історичні пам'ятки.
- Припинило існування Каховське водосховище, яке забезпечувало водою чотири області України.
- Більше не існує судноплавного коридору до Чорного моря.
- Шалених втрат зазнала енергосистема держави. Запроваджені обмеження в роботі гідроелектростанцій по всьому Дніпровському каскаду.
- Попередня сума збитків - понад 145 млрд грн.
- Розмиті родючі ґрунти, опустелювання, втрата екосистеми. Лише за попередніми підрахунками - збитки від теракту перевищують 145 млрд гривень.
- Україна закликає світ до рішучих дій, щоб не допустити нових техногенних катастроф.
- Квола реакція світової спільноти розв'язала руки окупантам - вони націлюють свої ракети на інші об'єкти енергетики. Україна закликає світ до рішучих дій, щоб не допустити нових техногенних катастроф.
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