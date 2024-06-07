Через обстріл рф у Київській області спалахнула пожежа на підприємстві [ Редагувати ]
Внаслідок нічного російського обстрілу в Київській області виникла пожежа на промисловому об'єкті.
Про це повідомляє Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.
Зазначається, що впродовж усієї ночі ворог атакував область БпЛА і ракетами. Тривога тривала 4 години, в регіоні працювали сили ППО.
Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні, - повідомив Кравченко.
Він додав, що триває ліквідація наслідків пожежі. Працюють усі оперативні служби.
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