У київському СІЗО викрили так званого "смотрящого" і двох його спільників, які тривалий час вимагали гроші з іншого арештанта. Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Двом особам оголошено підозру у вимаганні, а так званому "смотрящому", який організував побори, - у вимаганні і встановленні злочинного впливу.

Повідомляється, що 45-річний "смотрящий" за одним із корпусів СІЗО, який перебуває під вартою за вбивство й незаконне позбавлення волі, разом з двома спільниками налагодив схему вимагання грошей із заарештованих за розповсюдження наркотиків.

Вони чинили тиск на іншого арештанта та погрозами вимагали у нього 80 000 гривень. Гроші він перераховував на вказані вимагачами банківські картки протягом кількох місяців. Частина зібраних коштів розподілялась між фігурантами, а решта - йшли на поповнення злодійського "общака".

У прокуратурі повідомили, що під час обшуків у власників карток вилучили 11 200 доларів США та 1 300 євро.

Раніше ми писали про те, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику Управління державної охорони, який вбив юнака на станції фунікулеру в столиці.