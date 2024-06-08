З полону ХАМАС звільнили чотирьох заручників, яких викрали на музичному фестивалі 7 жовтня (відео) [ Редагувати ]
Ізраїльські військові під час операції у секторі Газа звільнили чотирьох заручників, яких захопили у полон бойовики ХАМАСу під час нападу на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
З полону звільнили 27-річного Андрія Козлова, у якого ізраїльське та російське громадянство, 25-річну Ноа Арагамані, 21-річного Альмога Меїра Яна і 40-річного Шломі Зіва. Усіх їх викрали під час нападу ХАМАС на музичний фестиваль. Вони вже в Ізраїлі, стан їхнього здоров'я стабільний.
Ноа Аргамані - це та сама дівчина, яку терористи увозили 7 жовтня мотоциклом. Кадри з нею облетіли весь світ і стали одним із символів трагедії. Бойовики схопили її, коли вона ховалась у кущах разом зі своїм другом Авінатаном Ором. На одному записі Аргамані кричить, коли її забирають на мотоциклі, а її друга зі зв'язаними руками штовхають кілька людей.
Ізраїльські ЗМІ публікують відео зустрічі Арагамані з батьком після звільнення.
7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, внаслідок чого загинули щонайменше 1200 людей. Ще понад 250 людей були викрадені бойовиками. Частину з них наприкінці жовтня відпустили в обмін на звільнення палестинських в'язнів, які перебувають в ізраїльських тюрмах.
За даними ізраїльської влади, у Секторі Гази залишаються ще понад 120 заручників. Армія оборони Ізраїлю вважає 41 з них загиблими.
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