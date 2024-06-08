Шольц зробив рішучу заяву щодо війни в Україні [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін повинен визнати, що Україна ніколи не стане на коліна.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
Україна сильна і не буде поставлена на коліна, не дозволить змусити себе капітулювати. путін повинен нарешті визнати це. Для України може бути тільки справедливий мир, - наголосив Шольц.
Він підкреслив, що союзники Києва невтомно працюють заради цього справедливого миру.
Нагадаємо, Німеччина була однією з перших країн яка почала надавати Україні допомогу. Попри те, що тривалий час Берлін менш активно надавав Києву військову підтримку нині ситуація значно змінилась.
Попри допомогу в військовій сфері Німеччина також підтримує Україну і в гуманітарній допомозі.
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