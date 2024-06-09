ФРН, Італія та Іспанія виступають проти ідеї Макрона відправити військових в Україну - Welt [ Редагувати ]
Уряди Німеччини, Італії та Іспанії виступають проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона направити військових інструкторів в Україну, повідомляє газета Welt am Sonntag. Влада Франції направила пропозиції приєднатися до ідеї Макрона десяткам західних країн.
В урядах Німеччини, Італії та Іспанії, як пише газета, вважають, що навчання бійців ЗСУ західними інструкторами безпосередньо в Україні може створити значний ризик ескалації та ще глибше втягнути Захід у війну.
Начальник Головного штабу ЗС Франції Тьєррі Буркхард у період з 27 травня по 2 червня направив десяткам країн, у тому числі США, Британії, Польщі, Нідерландам, Данії та Швеції, листа, в якому запропонував взяти участь у місії в Україні в рамках "коаліції охочих". До Німеччини такого листа не відправляли, оскільки німецькі політики публічно висловлювалися проти ініціативи Франції.
Дискусія про відправлення військових інструкторів до України триває в Європі з кінця лютого 2024 року. За планом Емманюеля Макрона місія в Україні за участю військових інструкторів може бути реалізована під егідою чинної навчальної місії ЄС в Україні - EUMAM. Влітку параметри місії, зазначає видання, переглядатимуться у рамках підготовки її продовження у листопаді 2024 року.
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