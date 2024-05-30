Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні - Le Monde [ Редагувати ]
Французький президент Еммануель Макрон хоче створити європейську коаліцію військових інструкторів в Україні.
Видання зазначило, що нині ще нічого не вирішено остаточно, проте це може бути питання тижнів, а то й днів, перш ніж французькі та європейські інструктори будуть відправлені в Україну.
Але французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових. За інформацією джерел Le Monde, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутись під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня.
Тоді Макрон міг би оприлюднити контури такої ініціативи, через три з половиною місяці після того, як 26 лютого він заявив, що не виключає надсилання західного військового підкріплення в Україну.
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