Столичний метрополітен змінив графік руху. Відтепер у пікові години інтервали між поїздами стануть довшими на чотири хвилини, а у міжпікові - чекати на потяг доведеться всі шість з половиною. Причиною тому - гострий дефіцит кадрів. Персонал підземки забирають на фронт. Як на це реагують пасажири, з якими проблемами стикаються працівники та зрештою, хто винен? Розбиралися мої колеги.

Без заторів, за звичною схемою та зручними пересадками, але зі збільшеними інтервалами в русі. Відтепер чекати на потяги в підземці киянам доведеться довше.

Погано. Треба, щоб частіше їздили, якщо довго чекати, бо у всіх праця, робота.

Вже вранці я відчула, що дуже багато людей. Важко потрапити в потяг.

Ну, не зручно, а що робить.

А сталося так, бо в Україні тотальний брак кадрів. Чоловіки пішли на війну й кермувати поїздами просто нікому.

У КП "Київський метрополітен" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв'язку з воєнним станом.

У дефіциті - машиністи, токарі, слюсарі та інші спеціальності. 7% працівників - служать у лавах ЗСУ і це число постійно підвищується.

Сергій Вовкогон, машиніст КП "Київський Метрополітен":

У нас є при метрополітені військове бюро. Нам там відповіді не дали. Ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не розуміє, але людей потроху призивають. Зараз ми зменшуємо парність. Через місяць ще стане менше машиністів і інших працівників. Доведеться знову зменшувати парність. Ми дійдемо до тієї точки неповернення, коли кількість поїздів доведеться стрімко знизити. Наприклад, інтервали будуть 10 хвилин і більше, і люди будуть не поміщатися в вагони.

Сергій нарікає на керівництво підземки: працівників, мовляв, не бронюють. А закривати відкриті вакансії - не встигають. Адже, щоби підготувати машиніста з нуля - потрібно рік, а то й більше.

Сергій Вовкогон, машиніст КП "Київський Метрополітен":

Але не факт, що людина буде працювати. Тому що люди приходять навчатися і не показують необхідний рівень знань. І просто виходять, не складають екзамен. Або коли їздять в кабіні, їм стає погано - клаустрофобія, все таке. І люди просто звільняються.

Столичний метрополітен - підприємство стратегічне, каже депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. І чому не бронюють там співробітників - питання до керівництва.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської Ради:

Як на мене, це можна розцінити навіть як диверсію в період воєнного стану, що місто може залишитися без транспортного сполучення в метрополітені. У нас шість станцій вже закриті, так давайте тепер ще щоб поїзди не рухалися. Необхідно було зробити повністю організаційні кроки й забронювати саме працівників, які забезпечують безперебійність руху поїздів. А для цього необхідно було прийняти вчасні управлінські рішення, вчасно зібрати документи і вчасно подати їх на розгляд до Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів працює зараз 24 на 7. Затримок з бронюванням я не знаю. Тому дуже важко сказати, чому таке недбале відношення до своїх працівників з боку керівництва Метрополітену.

Столична підземка щодня перевозить понад пів мільйона пасажирів. І якщо питання із бронюванням машиністів не врегулювати - на Київ чекатиме транспортний колапс.