У метро Києва збільшать інтервал руху поїздів через мобілізацію [ Редагувати ]
Внаслідок дефіциту фахівців найближчим часом у київському метро змінять графіки руху потягів на всіх лініях підземки. Про це повідомляється у Facebook КП "Київський метрополітен".
Як відзначили в метрополітені, наразі вони шукають:
- машиністів електропоїздів - 83 вакансії;
- електромеханіків - 48;
- токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161.
Причиною дефіциту кадрів є:
- частково вимушена міграція;
- специфіка професії;
- мобілізація.
- Враховуючи дану ситуацію, вже найближчим часом буде змінено графіки руху потягів на всіх лініях підземки.
Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.
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