Внаслідок дефіциту фахівців найближчим часом у київському метро змінять графіки руху потягів на всіх лініях підземки. Про це повідомляється у Facebook КП "Київський метрополітен".

Як відзначили в метрополітені, наразі вони шукають:

машиністів електропоїздів - 83 вакансії;

електромеханіків - 48;

токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161.

Причиною дефіциту кадрів є:

частково вимушена міграція;

специфіка професії;

мобілізація.

Враховуючи дану ситуацію, вже найближчим часом буде змінено графіки руху потягів на всіх лініях підземки.

Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Раніше ми писали про те, як у метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира.