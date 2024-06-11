Італія заявила про готовність передати Україні ППО SAMP/T та анонсувала новий пакет [ Редагувати ]
Італія надасть Україні два пакети допомоги. Один із них передбачає постачання озброєнь, у тому числі й системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це під час Конференції з відновлення України в Берліні заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Чиновник погодився з думкою, що першочергова стратегія відновлення України - це захист інфраструктури та будівель за допомогою системи ППО.
"І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - наголосив Таяні.
За словами глави МЗС Італії, його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях.
"Є і друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - розповів міністр.
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