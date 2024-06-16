Партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в росії. Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", неподалік Смоленська залізнична дорога є важливим транспортним коридором, що зв'язує центральну частину росії з північно-західними регіонами.

Партизани заявляють, що від функціонування залізниці залежить робота компаній "Транснефть", "Газпром", "Ростех", включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів рф.

Кожен день до нашого руху приєднується все більше росіян, які вирішили докласти всіх зусиль, щоб встановити переступний режим і повернутися до мирного життя.

Раніше ми писали про те, що російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків.