Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху" та взяли екіпаж в полон [ Редагувати ]
Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.
Зазначається, що це перший випадок захоплення російського "танка-черепахи", який було здобуто в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку воїнами 22-ї окремої механізованої бригади.
Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк в районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК, по танку були здійснені скиди. Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій.
Зазначається, що завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.
Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти.
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