У Бєлгороді сталась пожежа на складі: що відомо про інцидент [ Редагувати ]
У російському Бєлгороді сталась чергова пожежа. Займання зафіксували на місцевому складі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та українські моніторингові групи.
Пожежа сталась на складі по вулиці Чичєріна. До цього очевидці чули вибух.
Згідно з відео, полум'я охопило частину території, внаслідок чого відбулось задимлення.
Водночас пабліки пишуть, що, попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК.
Пізніше було зазначено, що російське МНС викликано на місце події "через пожежу в електричному щитку".
Раніше Міністерство оборони росії повідомляло про обвал під’їзду в багатоповерховому будинку в Бєлгороді стався через дії їхньої протиповітряної оборони.
по темі
На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас
В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак читає “Труху” та використовує контент Telegram-каналу у своїй роботі
Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16
Від початку доби відбулось 42 боєзіткнення. Ворог активно атакує на Лиманському та Покровському напрямках