У російському Бєлгороді сталась чергова пожежа. Займання зафіксували на місцевому складі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та українські моніторингові групи.

Пожежа сталась на складі по вулиці Чичєріна. До цього очевидці чули вибух.

Згідно з відео, полум'я охопило частину території, внаслідок чого відбулось задимлення.

Водночас пабліки пишуть, що, попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК.

Пізніше було зазначено, що російське МНС викликано на місце події "через пожежу в електричному щитку".

Раніше Міністерство оборони росії повідомляло про обвал під’їзду в багатоповерховому будинку в Бєлгороді стався через дії їхньої протиповітряної оборони.