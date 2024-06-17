Узимку дефіцит в енергосистемі може сягнути до 35%, через що українці можуть мати електроенергію лише п’ять-шість годин на день.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, зараз важко прогнозувати ситуацію взимку, оскільки незрозуміло, який рівень електрогенерації буде на початок опалювального сезону. Проте вже зараз, зазначає Коваленко, відомо, що зимовий пік буде досить великим.

Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом, — зазначив він.

Гендиректор Yasno також каже, що побутові споживачі та бізнес мають готуватися до дефіциту електроенергії, пристосовуючись за допомогою батарей, генераторів, сонячних панелей тощо.

Нагадаємо, Норвегія виділила Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.