Через негоду у суботу, 15 червня, було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Через непогоду у центральних областях країни у суботу, 15 червня, були завдані пошкодження, які призвели до відключення електроенергії у 21 населеному пункті.

Зокрема, у Київській області - 13, у Черкаській області - 7, у Чернігівській області - 1.

Окрім цього, як повідомляють у Міненерго, для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі, 15 червня, у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергетики (ВДЕ).