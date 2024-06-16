Через негоду 15 червня було знеструмлено 21 населений пункт [ Редагувати ]
Через негоду у суботу, 15 червня, було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Через непогоду у центральних областях країни у суботу, 15 червня, були завдані пошкодження, які призвели до відключення електроенергії у 21 населеному пункті.
Зокрема, у Київській області - 13, у Черкаській області - 7, у Чернігівській області - 1.
Окрім цього, як повідомляють у Міненерго, для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі, 15 червня, у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергетики (ВДЕ).
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