Норвегія виділила Україні мільйони доларів на ремонт енергетики [ Редагувати ]
Норвегія виділила Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.
Про це повідомляє The Guardian.
Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) для ремонту енергетичної інфраструктури.
росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити постачання електроенергії для населення, - заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.
Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною щодо використання наданих коштів, але "українці найкраще розуміють, що потрібно". Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.
Норвегія повідомила, що 120 мільйонів крон з цієї суми будуть використані для ремонту енергетичної інфраструктури у Харкові. У семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.
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