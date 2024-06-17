Президент Володимир Зеленський після повернення з мирного саміту, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це президент написав у Telegram.

На Ставці президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і на кордонах.

Також Зеленський заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби та отримав зведення від СЗР.

Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike, - написав президент.

За його словами, даний напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.