У Швейцарії закінчився перший установчий саміт миру, який ініціювала Україна. Після цього почнеться підготовка до наступного саміту миру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в Facebook.

Цими вихідними у Швейцарії пройшов перший саміт миру, який було ініційовано Україною. На ньому були присутні представники понад 100 країн та міжнародних організацій.

Президент Володимир Зеленський провів низку дипломатичних зустрічей для залучення партнерів у підтримці України. Після завершення саміту Зеленський розповів, що Україна вже починає працювати над наступною зустріччю.

Пізніше Жовква розповів про деталі того, які будуть наступні кроки України по завершенню першого саміту миру.

За його словами, наразі відбудуться тематичні заходи щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників. Зокрема, Україна вже має відповідну готовність до їх організації від низки країн.

Це Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія.

Після цього – виходимо на другий Саміт, що має закласти основРи тривалого та справедливого миру.

Раніше ми писали про те, що "друзі росії" на Саміті миру запропонували свої канали для звільнення військовополонених.