Ветеранська політика має бути реалістичною та ефективною, а не декларативною та віртуальною. На цьому наголосив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець під час масштабного регіонального діалогу «Громади – ветеранам». У заході взяли участь, зокрема, віцепремʼєрка Ірина Верещук, т.в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, керівниця Українського ветеранського фонду Руслана Величко, стейкхолдери цієї сфери та лідери громад Черкащини. Про це повідомляють у пресслужбі Черкаської ОВА.

Як наголосив начальник ОВА, ветеранські політики – це про нацбезпеку й оборону України. А ветерани і їхні родини – основа людського капіталу держави.

– Ми повинні їх максимально швидко й ефективно реінтегрувати, повернути до мирного життя, – наголосив Ігор Табурець. – Захисники та захисниці – сьогоднішня еліта нації, довкола якої ми всі й повинні обʼєднуватися.

Учасники зібрання в деталях обговорили, як громадам готуватися до повернення захисників. Починаючи від реабілітації і завершуючи адаптацією. Зокрема, йшлось про нову професію фахівця із супроводу ветерана та демобілізованого, про його функціонал і фінансування.

– У цьому контексті маємо хороші новини від Мінвету, – сказав Ігор Табурець. – Фахівець буде не тільки перенаправляти та консультувати, він буде визначати ефективність місцевих ветеранських політик і за потреби їх корегувати. Про оплату його роботи подбає держава. Ще важливе питання – ветеранські простори як інструмент реінтеграції. Тут також є позитивні новини. Мінвет врегулював діяльність таких інституцій, дає практичні рекомендації щодо послуг. Також визначені джерела фінансування. Детальніше – в наказі Міністерства у справах ветеранів №168 від 05.06.2024. Це – пряма вказівка до дій нашим громадам. Особливо хочу відзначити бажання уряду перевірити раціональність нових управлінських рішень на місцях, в діалозі із громадами та надавачами послуг. Такий підхід – дуже важливий. Адже наша ветеранська політика має бути реалістичною та ефективною, а не декларативною та віртуальною.

Тема ефективної співпраці з бізнесом у питаннях ветеранської політики теж стала однією із ключових. Черкащина вже має приклади взаємодії з окремими підприємствами, які не тільки модернізують свої програми соціальної відповідальності під потреби ветеранів, але і надають практичну допомогу громадам у нарощуванні реінтеграційних спроможностей. Наприклад, допомагають розбудовувати ветеранські простори.

– Я закликаю і лідерів громад, і підприємців максимально посилювати цю співпрацю, – наголосив у своєму виступі начальник Черкаської ОВА. – Це в наших спільних інтересах.

Вияв поваги та пошани для українських героїв-захисників і захисниць – цьому питанню приділили особливу увагу на зібранні. – Вдячний посестрам загиблої геройки Ірини Цибух «Чеки» за зміни підходів до окремих елементів, – підсумував Ігор Табурець. – Мені дуже імпонує заклик відійти від «віктимізації» ритуалу. Навіть на рівні слів і дій. Почнімо з того, що казатимемо «хвилина шани» або «хвилина честі». А також будемо вживати реальні, а не декларативні кроки у цьому напрямі. Кожен герой і геройка мають залишитись в історичній памʼяті народу!