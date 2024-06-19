У Мін'юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка [ Редагувати ]
У Міністерстві юстиції назвали фейками повідомлення з соцмереж про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть обмежуватися без військово-облікових документів. Українців закликали не вірити фейкам.
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.
"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив міністр.
Глава Мін'юсту додав, що окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, "опублікованими та придуманими Telegram-каналами".
Міністр закликав українців не вірити подібній інформації у соціальних мережах та закликав стежити за нормативно-правовими актами.
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