Стали відомі подробиці атаки "шахедів" на Львів (відео) [ Редагувати ]
Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За інформацією від ПвК "Захід", під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.
Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "шахед". Усіх їх наші воїни ППО збили.
Під час першої нічної атаки "шахедів" у Малехові постраждали двоє місцевих мешканців. 47-річний чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
70-річний чоловік отрмав акубаротравму, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Його госпіталізували у стані середньої важкості.
Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.
Внаслідок нічної атаки на Львів, у Малехові вибито понад 105 вікон і пошкоджені вхідні двері. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Сьогодні з 15:00 до Офісу громади Малехова та ЦНАПу Дублян можна подати документи на отримання компенсації від міста за пошкоджені вікна та двері.
Компенсація за одне вікно становить до 12 тис грн, а на вхідні двері у квартиру чи будинок - до 8 тис грн.
Також постраждало 2 підприємця - зруйнована частина їхнього майна. Вони зможуть отримати компенсаційні ваучери на суму до 500 тис грн.
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