У Львівській області зросла кількість поранених через атаку рф [ Редагувати ]
Двоє людей постраждали під час обстрілу дронами Львівської області 19 червня.
Про це повідомляє в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області", - розповів він.
За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.
"У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості", - зазначив Козицький.
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