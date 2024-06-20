Обстріл енергосистеми: в ДТЕК розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Внаслідок останнього обстрілу енергосистеми постраждала одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитрт Сахарук.
Сьогодні чергова атака. Одна з наших станцій, яка працювала і видавала електроенергію в мережу - постраждала. Були прильоти, які спричинили пожежу.
Сахарук додав, що під час атаки було поранено троє енергетиків.
Внаслідок обстрілу робота ТЕС була призупинена, пояснив виконавчий директор ДТЕК. Він додав, що ця станція вже близько п’яти разів була атакована ворогом і компанії знову треба з нуля розпочинати ремонти.
Людей не вистачає, але знаходимо рішення. Переміщуємо людей з однієї станції на іншу, долучаємо співробітників компаній ДТЕК, які не працюють на станціях. Це і співробітників мережевих компаній, шахтарів. Зараз максимально виходимо з ситуації таким чином, щоб забезпечувати продовження ремонтних робіт.
Раніше ми писали про те, коли у Херсоні можуть відновити електропостачання.
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