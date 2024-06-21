Зеленський призначив начальника Управління державної охорони [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі №361/2024 від 21 червня.
Призначити МОРОЗОВА Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України.
Відкритої інформації щодо Морозова в інтернеті немає.
На початку травня Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.
Його звільнення могло бути пов'язане зі зривом замаху на президента Зеленського, голову СБУ Малюка та начальника ГУР Буданова. Правоохоронці затримали двох полковників Управління державної охорони, які начебто працювали на ФСБ рф і готували замахи на перших осіб.
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