У четвер, 27 червня, на енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух. Про це повідомляє у своєму Telegram написав мер міста Віталій Кличко.

"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.

Пізніше Кличко повідомив деталі:

Раніше ми писали про те, як діятимуть графіки 28 червня.