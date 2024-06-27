У Києві стався вибух на енергооб'єкті: перші деталі [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ДСНС
У четвер, 27 червня, на енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух. Про це повідомляє у своєму Telegram написав мер міста Віталій Кличко.
"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.
Пізніше Кличко повідомив деталі:
Раніше ми писали про те, як діятимуть графіки 28 червня.
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