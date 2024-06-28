Перші передвиборчі дебати в рамках президентської кампанії 2024 року відбудуться у студії CNN в Атланті (штат Джорджія) і розпочнуться о 21:00 за місцевим часом (28 червня, 4:00 за київським часом). Учасники - Дональд Трамп і Джо Байден. 45-й та 46-й президенти зустрінуться на передвиборчій дискусії вже втретє.

Модераторами будуть ведучі телеканалу Джейк Таппер та Дана Баш. У приміщенні не буде глядачів, а мікрофони Байдена та Трампа включатимуть лише тоді, коли їм буде надано слово, щоб не було можливості перебивати один одного.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005-2010) та у Франції (2014-2020), постійний Представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

"З 1960 року телевізійні дебати стали невідємною інтегральною частиною передвиборчих перегонів. У кандидатів навіть думки не виникає відмовитись від дебатів. Поодинокі дебати дійсно мали суттєвий або принаймні помітний вплив на результат виборів. Але в цілому це один з факторів, елемент передвиборчої кампанії.

До них ставляться серйозно, це можливість для кандидатів напряму звернутися до виборців, висловити свою програму, свою позицію з ключових питань.

А для виборців це можливість в режимі реального часу подивитися на кандидатів, послухати та сформувати свою думку.

Значна частина нововведень - це результат побажань команди Байдена. Як не парадоксально, вимкнення мікрофона у суперника, коли інший претендент висловлюється, може зіграти на користь Трампа. Тому що він буде позбавлений можливості перебивати Байдена, це обмежує його можливість вести себе агресивно, і відповідно, саме така агресивна поведінка могла б позначитися на його сприйнятті виборцями.

Якщо дивитися на ці правила під кутом зору організаторів дебатів, то ці обмеження будуть сприяти тому, що учасники дебатів будуть поводитися більш натурально, більш спонтанно висловлювати свої думки. І таким чином буде краще видно їх інтелектуальний і політичний рівень", - розповів Олег Шамшур.