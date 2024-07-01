Правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до вбивства посадовця Запорізької міської ради Максима Денщіка.

Про це повідомляється в Telegram Запорізької обласної прокуратури та Національну поліцію України.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури встановлено особу громадянина, який причетний до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради (ст. 115 КК України).

За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Як зазначається, поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Відпрацювали відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження, для встановлення обставин призначено низку експертиз.

Масштабна робота тривала понад два тижні. У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів - чоловіки 21 та 33 років, обидва - жителі інших регіонів країни.

Одного з них затримано в порядку ст. 207 КПК України та повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України). Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Іншого - оголосили в розшук.

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