В ЖК "Республіка" масштабна пожежа: повідомляють про вибух генератора на терасі [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У вівторок, 2 липня, в столиці України, Києві, сталась масштабна пожежа в столичному ЖК "Республіка".
Місцеві жителі пишуть, що це наслідки вибуху генератора на терасі будинку.
Деталі поки невідомі.
Раніше ми писали про те, що в Україні почастішали пожежі через відключення світла.
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