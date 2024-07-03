Якщо кандидат у президенти США Дональд Трамп має план щодо швидкого припинення російсько-української війни, він має його представити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо там є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути готовими до цього, ми повинні знати.

Зеленський зазначив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути його пропозиції, однак наголосив, що команда американського політика "не може планувати життя" українського народу.

Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді [у разі перемоги Трампа] мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім одні.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що, якщо стане президентом, швидко завершить війну в Україні. Як писали американські ЗМІ, Трамп сподівається переконати сторони розпочати переговори, загрожуючи Києву скороченням поставками зброї Україні, а Москві їх збільшенням.

Видання Politico 2 липня написало, що команда Трампа у рамках його плану веде з путіним переговори щодо того, яку частину окупованої території України може зберегти москва.