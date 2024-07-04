Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил України "Янголи" успішно врятував українського морського піхотинця з полону, провівши багатоступеневу спеціальну операцію з евакуації.

Про це повідомила пресслужба українських ВМС.

29-річний морпіх Олександр потрапив у полон під час виконання завдань. За півтора року ув'язнення він зазнав тортур і знущань, а також став свідком жорстокого поводження з іншими українськими полоненими.

У ВМС зазначили, що після потрапляння Олександра в полон, військові загону «Янголи» розробили багатоетапну операцію, щоб визволити його. В результаті Олександра успішно евакуювали з тимчасово окупованої території. Деталі операції не розкриваються з міркувань безпеки.

Звільнений військовий зустрівся зі своєю мамою Ольгою, вчителькою української мови, в кабінеті командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював операцію на всіх її етапах.

До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, "Янголи" приїхали та пообіцяли його повернути. Минув рік — і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина, — сказала мати Олександра.

Морпіх став 69-ю людиною, яку «Янголи» успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.