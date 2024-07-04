Україна не довіряє російському диктатору володимиру путіну, щоб пристати на його пропозицію про припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV, коментуючи пропозицію прем'єр-мінісьтра Угорщини Віктора Орбана щодо невідкладного перемир'я.

Глава держави наголосив, що для припинення вогню, потрібний план.

Ми в принципі не можемо довіряти путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що росія - агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Зеленський нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я і кремль усе це зривав.

Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному.

Зеленський наголосив, що росія може використовувати припинення вогню для накопичення техніки та військ на окупованій території України. Водночас офіційний Київ, будучи зв'язаний умовами перемир'я, не зможе зупиняти загарбників своїми ударами.