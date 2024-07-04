Візит Віктора Орбана до Києва. Які меседжі привіз політик до України? І чи покращить відносини між державами його приїзд до України? Олена Логінова про все розкаже.

Перший візит за 10 років! Європейський політик, відомий своєю "проросійською позицією", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ. Візит тривав один день і розпочався із зустрічі угорського лідера з Президентом Володимиром Зеленським. Говорили політики за зачиненими дверима, а потому вийшли із заявами на брифінг до журналістів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Цінуємо те, що ваш візит відбувається одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі - це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий мир. Угорщина взяла участь в першому Саміті миру та підтримала Комюніке саміту. І це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення довготривалої безпеки як нашій країні, так і всьому нашому регіону та Європі. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році.

Сигнал про "потепління" у відносинах між Угорщиною та Україною подав і прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він одразу ж заявив про бажання розв'язати спірні питання між країнами. І акцентував, що Будапешт у майбутньому готовий укласти двосторонню угоду з Україною.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми провели конструктивні перемовини й намагаємося закрити усі попередні суперечки та сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами й маємо намір підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною. Такі ж угоди у нас діють з іншими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими можливостями й хочемо мати для цього відповідні умови.

І такі кроки на врегулювання відносин з Україною Угорщина робить на другий день від початку свого Головування в Раді Європейського Союзу. Яке триватиме пів року. Угорщина тепер формуватиме порядок денний для зустрічей на рівні ЄС та виступатиме посередником під час дискусій між країнами. Віктор Орбан вже обіцяє не блокувати процес вступу України в ЄС, але при цьому Будапешт висунув одинадцять вимог для подальшої євроінтеграції України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми говорили про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Ми розпочали вже перемовини, щодо вступу України. Ми готуємо умови для договору про членство України - це процес тривалий, дуже кропіткий, але постійно у ньому потрібний прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця.

І звісно ж, говорили лідери про війну. Віктор Орбан закликав Україну до "невідкладного припинення вогню" і лише після цього вести переговори з росією.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо досягнення миру. Я розповів пану Президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив Володимира Зеленського подумати про те, чи не можна трошки інакше піти - зробити перерву, перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпів цих перемовин.

Також під час зустрічі політики приділили увагу розвитку торгівлі між країнами, інфраструктурним та енергетичним питанням. Зокрема, узгодили відкриття першої української школи в Угорщині. Віктор Орбан відзначив, що фінансування цієї школи Угорська держава візьме на себе. Бо хочуть, щоб українці почувалися як у себе вдома.