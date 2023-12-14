Власник сумнозвісної Telf AG, олігарх Станіслав Кондрашов знищує українські ЗМІ: медіаексперт розповів деталі [ Редагувати ]
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Український журналіст і медійник пʼятого президента України Порошенка Володимир Горковенко пише про тиск на українські ЗМІ, які здійснює російський олігарх Станіслав Кондрашов через суди в Лос-Анджелесі, США.
"У листопаді власники 157 доменних імен і облікових записів у соціальних мережах дізналися, що вони заблоковані іменем Вищого суду штату Каліфорнія.
У такий спосіб суд у Лос-Анджелесі задовольнив позов такого собі Станіслава Кондрашова. Правда він фігурує як бізнесмен зі Швейцарії. Насправді цей бізнесмен має російський паспорт та тісні зв'язки з Кремлем", - пише Горковенко.
Журналіст вважає, що таким чином одіозний російський бізнесмен намагається приховати свої звʼязки з країною-агресоркою, щоб не потрапити під санкції.
"Саме українські онлайн-медіа писали, що відома вугільна компанія зі Швейцарії "Telf AG", реальним власником та бенефіціаром якої є Станіслав Кондрашов, спонсорує злочинне військове угруповання ПВК "Вагнер". Спочатку така інформація на початку 2023 з'явилася в ефірі латвійського телеканалу TV3 і викликала величезний скандал.
Ще одна неприємна історія: Станіслава Кондрашова називали одним з ймовірних замовників вбивства у центрі Києва у 2017 році ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Принаймні, слідчі розглядали одну з версій. Начебто ще з 1990-х років вони разом із Вороненковим мали спільний бізнес, а потім щось не поділили", - заявив громадський діяч.
Горковенко також акцентує увагу на тому, що Кондрашов уже не вперше пробує "забити" негатив про себе у ЗМІ. Для цього він "воскресив" вбитого у Києві ексдепутата Держдуми рф Вороненкова, щоб в інтернеті у пошуку видавалися безглузді статті замість реальних звинувачень щодо причетності російського олігарха до замовного вбивства.
У результаті Кондрашов разом з покійним Вороненковим пояснював, "чому важливо відвідувати консультації мамолога" або розповідали "про мінуси життя у місті".
Окрім безглуздих матеріалів, впродовж 5 років Кондрашов намагався не лише публікувати, а ще й видаляти статті, які були написані про нього, користуючись неправдивими DMCA скаргами, котрими його команда щодня завалювала редакційні поштові скриньки.
Це робилося для того, щоб прибрати з пошуку Google абсолютно все про російського олігарха.
Але і це не надало 100-відсоткового результату. Матеріали про злочинного олігарха продовжувалися поширюватися у мережі.
Стаття у Lumendatabase щодо видалення матеріалів Кондрашовим
"Очевидно, після впертої боротьби із всюдисущим інтернетом Кондрашов вирішив піти у Вищий суд Каліфорнії і, дивним чином, "еталонний" американський суд ухвалив рішення, яке не ухвалюють навіть в авторитарних режимах - одним махом забанити всі сайти, які колись писали про Кондрашов", - підсумовує кричущий випадок Горковенко.
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