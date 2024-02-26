Смартфон Айфон: чим кращий за гаджет на Андроїді [ Редагувати ]
Протистояння смартфонів на IOS та Android триває вже багато років. Виявити очевидного переможця в цій «боротьбі» неможливо, адже обидві операційки мають унікальні фішки та переваги. У Айфонів — безліч крутих технологій та ексклюзивних функцій.
Популярність iPhone зумовлена 5 факторами-візитівками.
Екосистема
Apple роками формує багатофункціональну екосистему з численними корисними опціями. Серед них:
- Технологія бездротової передачі даних AirDrop;
- синхронізація паролів — вони автоматично «підтягуються» в різних версіях додатків;
- спільна та послідовна робота у застосунках — можна розпочати проєкт на Айфоні та завершити на Айпаді;
- точка доступу — Айфони всі моделі можуть роздавати Wi-Fi для ноутбуків Епл;
- сімейний доступ для поширення контенту, відстежування геолокації, використання простору в «хмарі»;
- спільний буфер обміну на пристроях з одним Apple ID.
Безпечність.
IOS — це закрита платформа, в той час, як Андроїд — відкрита. Можна довго нарікати на обмежені можливості змін в операційці для яблукофонів, але цей мінус виливається в важливий плюс — мінімальні ризики «зараження» шкідливим ПЗ.
Apple турбується про збереженість та конфіденційність персональних даних, тому приділяє максимум уваги захисту від злому та крадіжки:
- Face ID працює стабільно та щороку вдосконалюється;
- алгоритми шифрування даних відповідають вимогам часу.
Продуктивність
Процесори Apple швидкі, потужні, енергоефективні. Що важливо — багатоядерні, з топовою графічною складовою. Кожне наступне покоління Айфонів — краще за попереднє по продуктивності. Зумовлено це логічним оновленням CPU: A16 Bionic в базовому iPhone 15 замість A15 — в «чотирнадцятці».
Ергономіка
iPhone — це про зручність. Тримати його в руках — суцільне задоволення. Ідеальна посадка у корпус-плитці з округлими бічними гранями. Невелика вага та товщина — якраз для носіння в руках та кишенях.
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